Son Dakika Haberleri: İnternetten İguana Satışı

İnternetten İguana Satışı

49 dakika önce

ANAVATANI Güney Amerika ormanları olan iguanalar, yasak olmasına rağmen Türkiye'de internet ortamında bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor.

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ANAVATANI Güney Amerika ormanları olan iguanalar, yasak olmasına rağmen Türkiye'de internet ortamında bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen ve sürüngen grubuna giren iguanalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde verilen ilanlarla satılıyor. İguanalar için 250 lira ila bin lira arasında değişen fiyatlar isteniyor. Hayvanseverler, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan iguanaların satışına tepki gösterdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise satışın tespiti halinde hayvan başına 415 liralık ceza uyguladıklarını bildirdi.

Bu arada, iguanaları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler dikkat çekti:

"Akvaryumunu da yanında veriyorum', 'Teraryum ile beraber vereceğim. Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan taşıyıp evinize kurduğunuzda size kalan tek şey yemek vermektir', 'Hiçbir sağlık problemi yoktur. Son derece uysaldır, saldırgan değildir', 'Şehirlerarası gönderim yapılır', '7 aylık, evcil, ele, omuza gelen iguanamız', 'Satılık 2 aylık iguana yavrusu', 'Taşınacağım için fiyatını düşürdüm', 'Bütün yaşam malzemeleri ve ekipmanları ile sahiplendirilecektir."

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:21 Kaynak: DHA

Türkiye, Güney Amerika, Güncel
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