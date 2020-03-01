İnternetten ilanla dolandırıcılık yapan şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnternetten ilanla dolandırıcılık yapan şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

İnternetten ilanla dolandırıcılık yapan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

6 saat önce

Mersin'de internet siteleri ve gazeteler üzerinden 'gemi adamı ve personeli aranıyor' ilanı vererek 408 kişiyi 840 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İnternetten ilanla dolandırıcılık yapan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, System.String[]

Mersin'de internet siteleri ve gazeteler üzerinden 'gemi adamı ve personeli aranıyor' ilanı vererek 408 kişiyi 840 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, gazete ve internet sitelerine verdikleri ilanla dolgun maaş ve iş garantisi vaadinde bulunarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin ardından bir şüpheli daha polise teslim oldu. Teslim olan şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 6'sı serbest bırakıldı, 10'u ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.


Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 firmanın ilanlar aracılığıyla denizcilik kursları düzenledikleri, kurs bahanesiyle mağdurlardan bin 500 ila 3 bin 500 lira para aldıkları ve başvuruda bulunanlar için hazırladıkları sahte evrakları doldurttukları tespit edilmiş, yapılan incelemede çeşitli illerden 408 kişinin dolandırıldığı belirlenmişti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda organize suç örgütünün adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16'sı kadın 19 şüpheli yakalanmış, söz konusu firmalarda yapılan aramalarda ise görüşmelerine ait notlar, şirket görüşmelerinde kullanılan 26 cep telefonu ve 408 kişiden 840 bin lira alındığına dair evraklar ele geçirilmişti. - MERSİN

Gemi Adamı, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:24 Kaynak: İHA
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