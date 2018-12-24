Son Dakika Haberleri: İnternetten kartlı ödemeler kasımda yaklaşık yüzde 50 arttı

İnternetten kartlı ödemeler kasımda yaklaşık yüzde 50 arttı

1 saat önce

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile kasım ayında 13,5 milyar TL'lik rekor tutarda internetten ödeme yapılırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47'lik artış yaşandı.

İnternetten kartlı ödemeler kasımda yaklaşık yüzde 50 arttı, System.String[]
BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile kasım ayında 13,5 milyar TL'lik rekor tutarda internetten ödeme yapılırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47'lik artış yaşandı. Kasım sonu itibarıyla Türkiye'de kullanılan kart adedi 210 milyon adedi aştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:43 

Türkiye, Ekonomi
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