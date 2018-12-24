İnternetten kartlı ödemeler kasımda yaklaşık yüzde 50 arttı
1 saat önce
BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile kasım ayında 13,5 milyar TL'lik rekor tutarda internetten ödeme yapılırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47'lik artış yaşandı.
BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile kasım ayında 13,5 milyar TL'lik rekor tutarda internetten ödeme yapılırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47'lik artış yaşandı. Kasım sonu itibarıyla Türkiye
'de kullanılan kart adedi 210 milyon adedi aştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:43
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