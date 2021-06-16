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İnternetten kartlı ödemeler yüzde 82 arttı - Son Dakika

İnternetten kartlı ödemeler yüzde 82 arttı

16.06.2021 13:40
İnternetten kartlı ödemeler yüzde 82 arttı, System.String[]

İnternetten kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 82 büyüyerek 35 milyar TL'ye ulaşırken internetten kartlarla yapılan ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 29'u geçti.

İnternetten kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 82 büyüyerek 35 milyar TL'ye ulaşırken internetten kartlarla yapılan ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 29'u geçti. Ön ödemeli kartların kullanımı ise hızla yaygınlaşırken toplam ödeme adedi içindeki payı yüzde 5'e ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2021 yılının mayıs ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, mayıs ayı sonunda Türkiye'de 79 milyon adet kredi kartı, 141,5 milyon adet banka kartı ve 48,8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 43'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 269,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış gösterdi.

MAYIS AYINDA 115 MİLYAR TL TUTARINDA KARTLI ÖDEME YAPILDI

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 115 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerde gerçekleşen yüksek büyümede, 2020'nin mayıs ayında pandeminin yoğun günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen yavaşlama (baz etkisi) etkili oldu. Mayıs ayında ödemelerin 94,3 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 19,1 milyar TL'sinde banka kartları, 1,6 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 49, banka kartı ile ödemelerde yüzde 52 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 330 olarak gerçekleşti.

İNTERNETTEN KARTLARLA YAPILAN ÖDEMELERİN TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 29'U GEÇTİ

İnternetten kartlı ödeme tutarı mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 35 milyar TL'ye yaklaştı. Geçen yıl mayıs ayında yüzde 25,2 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 29'un üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL'si ticari kartlarla gerçekleşiyor

Son yıllarda önemi hızla artan ve ticari hayatta çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor. İşyeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi mayıs ayı itibarıyla 7,1 milyona ulaştı. Mayıs ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 27,9 milyar TL oldu. Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı da geçen yıla göre artarak yüzde 30'a ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL'si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.

ÖN ÖDEMELİ KARTLARIN KULLANIMI HIZLA YAYGINLAŞIYOR

Bir vadesiz hesaba bağlı olmasına gerek olmadan kullanıcının karta yüklediği miktar kadar ödeme yapmasına imkan sağlayan ön ödemeli kartların kullanımı da hızla yaygınlaşıyor. Market ve giyim gibi temel ihtiyaçlardan internet ödemelerine, ulaşım kartlarına para yüklemeden fatura ödemelerine ve simit, kahve, ulaşım gibi mikro ödemelere kadar hayatın birçok alanında kullanımının arttığı görülüyor. Mayıs ayında ön ödemeli kartlarla toplam 34 milyon adet ödeme yapılırken toplam kartlı ödemelerin yüzde 5'inde artık ön ödemeli kartların kullanıldığı görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 2 olan bu payın bu seviyeye gelmesi, ön ödemeli kartların hayatımıza ne kadar hızlı girdiğine işaret ediyor.

-İHA-

İnternetten kartlı ödemeler yüzde 82 arttı

Türk Lirası, Türkiye, Kredi, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnternetten kartlı ödemeler yüzde 82 arttı - Son Dakika Ekonomi


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