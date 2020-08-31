İnternetten kayıt, üniversitede kuyruğu bitirdi - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Eskişehir'de, yeni dönem kayıtları başladı. İnternet üzerinden kayıt yaptıranlar ile kayıt merkezinde geçen senelere göre yoğunluk ve kuyruk olmadı.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt işlemleri de başladı. Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde yaklaşık 70 bin öğrencinin öğrenim gördüğü kentte, pandemi dönemi ile internet üzerinden kayıt imkanı kuyrukları bitirdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, tercihlerde neredeyse tam kapasiteye ulaşırken, yeni öğrenci kayıtları için Öğrenci Daire Başkanlığı bahçesinde kayıt merkezi oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun hazırlanan kayıt merkezine gün boyu sadece 35 öğrenci gelerek kayıt yaptırdı. İnternet üzerinden kayıt yaptıranlar ile kayıt merkezinde geçen senelerde görülen yoğunluk ve kuyruklar oluşmadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptıran Antalyalı Sercan Özdemir, kayıt merkezinin pandemi kurallarına uygun olarak çalıştığını belirterek, "Antalya'dan geliyorum. Bu yıl Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'ni kazandım. Az önce kayıt işlemlerimi tamamladım, evrakımı teslim edeceğim. Burada korona tedbirleri açısından güzel bir ortam var. Herkes maske takıyor, sosyal mesafe kuralına uyuyor. Eskişehir güzel bir şehir ama kışları soğuk oluyormuş. Orası biraz zorluk çıkaracak gibi. İnşallah güzel bir 6 sene geçiririm ve tıp fakültesini bitiririm. Birçok üniversite kazanan arkadaşım internetten kayıt yaptırmayı tercih etti. Kayıt merkezi de çok sakin ve yoğunluk yoktu" dedi.Anadolu Üniversitesi ve Teknik Üniversitesi'nde de kayıtlar bölümlerin girişlerine kurulan masalarda yapıldı. Ancak adayların internet üzerinden kaydı tercih etmesiyle masalarda yoğunluk yaşanmadı.