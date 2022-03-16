İnternetten kiralık ev dolandırıcılığına 1 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
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İnternetten kiralık ev dolandırıcılığına 1 yıl 8 ay hapis

16.03.2022 18:15
İnternetten kiralık ev dolandırıcılığına 1 yıl 8 ay hapis

Samsun'da internetten verilen kiralık ev ilanından bir kişiden depozito parası alıp dolandırdığı iddia edilen şahıs yargılandığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da internetten verilen kiralık ev ilanından bir kişiden depozito parası alıp dolandırdığı iddia edilen şahıs yargılandığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden E.K adlı kadın internette Giresun'daki kiralık ev ilanı veren M.B. ile bağlantıya geçip evi tutmak için istenilen 600 lira kapora gönderdi. Ancak daha sonra M.B. ile bağlantı kuramayan ve dolandırıldığını anlayan E.K. şikayette bulundu. M.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme M.B.'yi "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN

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Giresun, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternetten kiralık ev dolandırıcılığına 1 yıl 8 ay hapis - Son Dakika


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