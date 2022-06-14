İnternetten para kazananlara müjde: Vergi indirimi yolda! - Son Dakika
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İnternetten para kazananlara müjde: Vergi indirimi yolda!

14.06.2022 23:41
İnternetten para kazananlara müjde: Vergi indirimi yolda!

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre internette içerik üreten kişilere kazançları belli bir seviyenin altında ise vergi indirimi uygulanacak.

Türkiye dahil birçok ülke, internet üzerinden elde edilen kazançlara çeşitli vergiler uyguluyor. Tabii burada satışı yapılan ürünlerden ayrı, elde edilen gelirden ise ayrı bir vergi alınıyor. Bu kapsamda sosyal medya platformları da dahil internetten gelir elde eden kişilerin bunu beyan ederek vergilerini ödemesi gerekiyor. Fakat iddiaya göre, belli bir sınırın altında kazanan içerik üreticileri için vergi indirimi geliyor.

İçerik üreticileri vergi indiriminden faydalanabilecek mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiren kişilere kazanç istisnası adı altında yeni bir vergi indirimi getiriliyor. Peki bu durum kimleri etkileyecek?

İnternetten para kazananlara müjde: Vergi indirimi yolda!

Bu durumdan faydalanabilecek kişilerin ise, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler olduğu belirtiliyor.

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Yeni düzenlemeye göre, yıllık geliri yaklaşık olarak 880 bin TL altında olan içerik üreticileri artık daha az vergi ödeyecek. Bu kapsamda ise söz konusu faaliyetlerde bulunan kişilerin bu faaliyetleri sonucu elde edecekleri tüm hasılatı tahsil etmelerini teminen Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açmaları gerekiyor.

Vergi indiriminden faydalanmak için nasıl başvuru yapılır?

Gelir seviyesi belirtilen miktarın altında olan herkesin (içerik üreticileri ve uygulama geliştiricileri) bu başvuruyu yapabileceğini belirtelim. İlk olarak ikametgahınızın bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine elden veya posta yoluyla bir başvuru yapabilirsiniz.

Fakat çevrim içi ortamda da bunu yapmak mümkün. Bunun için ise İnteraktif Vergi Dairesine veya uygulama marketlerden mobil cihazlara indirilebilecek GİB Mobil uygulamasına kullanıcı bilgileri ve şifre veya e-Devlet şifresi ile, kullanıcı kodu ve şifre yok ise "e-Devlet ile Kayıt Ol" adımından kullanıcı kodu ve şifre edinerek giriş yapılabilecek.

Ayrıca bağlı olunan vergi dairesine şifre talebi için başvuruda bulunulması da mümkün. Bununla birlikte, e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra veya internet bankacılığı üzerinden e-Devlet sayfası kanalıyla da İnteraktif Vergi Dairesine geçiş yapılabiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaptıktan sonra, istisna belgesi talep dilekçesi, "İşlem Başlat/Vergi İşlemleri/Sosyal İçerik Üreticiliği Mobil Cihaz Uygulama Geliştiriciliği İstisna Belgesi Talebi Dilekçesi (GVK Mük. 20/B Maddesi)" adımından oluşturularak, vergi dairesine elektronik ortamda iletiliyor.

İlgili GİB paylaşımına ise burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Gelir İdaresi Başkanlığı, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternetten para kazananlara müjde: Vergi indirimi yolda! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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