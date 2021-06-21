"İnternetten reklam izleyerek para kazanma" vaadiyle dolandırıcılık iddiasına ilişkin iddianame kabul edildi - Son Dakika

"İnternette reklam izleyerek para kazanma" vaadiyle 480 kişiyi dolandırdıkları ileri sürülen 9 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dosya kapsamında tutuklu bulunan Muhammet S. (27) ile tutuksuz sanıklar Eren D. (38), Delli A. (29), Ersin D. (36), Halil B. (27), Kadir T. (42), Murat T. (44), Sadettin E. (41) ve Savaş I'nın (45), kurdukları havuz sistemine üye olanlardan 1000 ila 35 bin lira katılım ücreti aldıkları belirtildi.

Mağdurlara yüzde 65 kar vaadinde bulunulduğu aktarılan iddianamede, 2016 yılında şüphelilerin kurduğu firmaların banka hesaplarından birine 11 milyon 657 bin 625 lira, başka bir firma hesabına ise 20 milyon 102 bin 460 lira yatırıldığı kaydedildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıkların, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan her bir mağdur için 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Davanın görülmesine kasım ayında başlanacak.