İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Son Dakika

İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı

6 saat önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde internet üzerinden saat ve gözlük alışverişi yapan bir vatandaş gelen kargo paketini açmasıyla şok yaşaması bir oldu.

İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı, System.String[]

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde internet üzerinden saat ve gözlük alışverişi yapan bir vatandaş gelen kargo paketini açmasıyla şok yaşaması bir oldu.


Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ecevit isimli vatandaş bir alışveriş sitesinden kendisine saat ve gözlük siparişi verdi. Adresine gelen kargoyu açtığında içinden aldığı ürünler yerine başka şeyler çıktığını gören Mehmet Ecevit durumu sosyal medyada paylaşarak, "İnternetten verdiğiniz siparişlere çok dikkat ediniz. Gözlük ve saat siparişi verdik patates ve kum çıktı" yazarak arkadaşlarına uyarıda bulundu.


Mehmet Ecevit, "Kargocu geldiğinde ürünün parasını kapıda ödedik. Herkes alışveriş yaparken dikkat ederse iyi olur. Ürünü aldığımız adamları aradık ama telefonlarına ulaşılamıyor" dedi. - SAKARYA

Arifiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:06 Kaynak: İHA
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İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı
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