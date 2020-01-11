İnternetten satış bahanesiyle dolandırıcılık yapan çift yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnternetten satış bahanesiyle dolandırıcılık yapan çift yakalandı - Son Dakika

İnternetten satış bahanesiyle dolandırıcılık yapan çift yakalandı

6 saat önce

İkinci el bebek malzemesi satışı yapılan internet sitelerinde sahte hesap oluşturarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen çift gözaltına alındı.

İnternetten satış bahanesiyle dolandırıcılık yapan çift yakalandı, System.String[]

İkinci el bebek malzemesi satışı yapılan internet sitelerinde sahte hesap oluşturarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen çift gözaltına alındı.

İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarını değerlendiren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak çalışma yürüttü.

Polis, farklı kişiler adına GSM hattı çıkartan şüphelilerin, ikinci el eşya satışı yapılan internet sitelerinde sahte hesap oluşturarak ana kucağı, puset ve bebek bezi gibi malzemeler sattıklarını ancak satış işlemi gerçekleştirdikten sonra para aldıkları kişilere ürün göndermediklerini tespit etti.

Türkiye genelinde bu şekilde 62 faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelilerinin İstanbul'da ikamet eden Volkan D. (34) ile eşi Emel D. (25) olduğunu belirleyen polis, zanlıları yakaladı.

Yaklaşık 70 bin liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen çift, soruşturmanın başlatıldığı Eskişehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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