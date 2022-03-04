İnternetten sattığı aksiyon kamerasını göndermeyene 3 yıl 5 ay 20 gün hapis - Son Dakika
Üye Girişi

İnternetten sattığı aksiyon kamerasını göndermeyene 3 yıl 5 ay 20 gün hapis

04.03.2022 16:31
İnternetten sattığı aksiyon kamerasını göndermeyene 3 yıl 5 ay 20 gün hapis

Samsun'da internet üzerinden sattığı aksiyon kamerasının parasını almasına rağmen göndermeyen bir kişi yargılandığı mahkemece 3 yıl 5 ay 20 gün hapis ve 6 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da internet üzerinden sattığı aksiyon kamerasının parasını almasına rağmen göndermeyen bir kişi yargılandığı mahkemece 3 yıl 5 ay 20 gün hapis ve 6 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden D.Z., internet üzerinden satışa sunulan aksiyon kamerasını sipariş verdi ve kamerayı satışa sunan Ö.B.'ye de parayı havale ederek ödedi. Ancak, Ö.B. parayı almasına rağmen aksiyon kamerasını alıcıya göndermedi ve verdiği ilanı da kaldırdı. Dolandırılan D.Z. polise şikayette bulundu. Ö.B.. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Tutuksuz olarak yargılanan Ö.B.., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis ve ayrıca 6 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son dakika! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 2'si tutuklandı Son dakika! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 2'si tutuklandı Samsun 'akıllı kavşak' çalışmaları Cumhuriyet Meydanı'nda başladı Samsun 'akıllı kavşak' çalışmaları Cumhuriyet Meydanı'nda başladı

Dolandırıcılık, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternetten sattığı aksiyon kamerasını göndermeyene 3 yıl 5 ay 20 gün hapis - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyuncu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Putin'in halka açık infazlar düzenleyecek! Avrupalı istihbaratçıların bu iddiası kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:38:33. #1.13#
SON DAKİKA: İnternetten sattığı aksiyon kamerasını göndermeyene 3 yıl 5 ay 20 gün hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement