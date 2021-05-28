İnternetten sattığı alçı saksı ile hayatı değişti - Son Dakika

Osmaniye'de özel bir kurumda öğretmenlik yaparken silikon kalıptan yaptığı alçı saksıyı internet üzerinden satışa sunan Deniz Bakırhan'ın hayatı değişti. İnternet üzerinden sattığı el emeği göz nuru ürünlerden cesaret alarak öğretmenlik mesleğini bırakan Bakırhan, ablasının da desteği ile hobi olarak başladığı işi daha da büyüterek iş yeri açtı. İş yerinde satılan ürünlerin yaklaşık yüzde 70'lik kısmını kendileri üreten iki kardeş şimdilerde gelen siparişlere yetişemiyor.

Ailesiyle birlikte yaklaşık 3 yıl önce İstanbul'dan Osmaniye'ye taşınan Deniz Bakırhan, özel bir kurumda öğretmenliğe başladı. Öğretmenliğe devam ettiği süre zarfında hobi arayışına giren Bakırhan, silikon kalıplara alçıdan objeler dökmeye karar verdi. Bir gün eve gelirken 70 liraya 2 kilo alçı ve silikon kalıp alan Deniz Bakırhan, ablası Filiz Bakırhan ile birlikte aldığı malzemeleri kullanarak saksı yaptı. Boyadıkları saksıya internete koyan Deniz Bakırhan, saksının hemen satıldığını gördü. Bunun üzerine cesaretlenen kız kardeşler 6 ay boyunca evde çeşitli ürünler yaparak internet üzerinden satışa sundu. Hobi olarak başladıkları işi büyütmek isteyen kız kardeşler hobi mağazası adı altında kendilerine küçük bir iş yeri açtılar. Bu süreçte öğretmenlik mesleğinden istifa eden Deniz Bakırhan, işleri daha da büyütmek istedi. Ablası Filiz Bakırhan'ın da desteği ile daha büyük bir yeri açan Deniz Bakırhan, şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

"Dekoratif ürünleri müşterilerimizin evlerinde görmekten mutlu oluyoruz"

Hobi olarak aldığı silikon kalıpla işe başladıklarını söyleyen Deniz Bakırhan, "Yaklaşık 3 yıl önce İstanbul'dan Osmaniye'ye taşındık. Taşındıktan hemen sonra ben özel bir kurumda bir buçuk yıl kadar öğretmenlik yaptım. Daha sonra hobi amaçlı almış olduğum bir silikon kalıbıyla bu işe başladık. Silikon kalıplara taş tozuyla ürünler dökmeye başladık. Daha sonra bunları satışa sunduk. Satışa sunduktan sonra baktık insanların hoşuna gidiyor biz de işimizi büyütmeye karar verdik küçük bir hobi mağazası ile başladığımız iş ve serüvenimiz büyük bir hobi mağazasına dönüştü. Ürünlerin yüzde 70'lik oranı bizim elimizden çıkıyor. Silikon kalıplara taş tozu ile kalıplar döküp ardından boyama işlerine kadar bizim elimizden çıkıyor. Dekoratif ürünlerimizi müşterilerimizin evlerinde görmekten mutlu oluyoruz" dedi.

"6 ay evden sipariş aldık"

İnternete koydukları ürünlerin satılmasıyla cesaretlendiklerini ifade eden Filiz Bakırhan, "Kardeşim bir gün eve bir poşetle geldi. İçinde 2 kilo taş tozu ve silikon kalıp vardı. Abla bunları aldım birlikte saksı kalıbı dökelim hem de bize hobi olur dedi. Sonra çıkarttığımız kalıbı boyadık. Daha sonra satışa sunmak için internete koyduk. Baktık satılıyor bu da bizi cesaretlendirdi. 6 ay gibi bir zaman evden sipariş aldık. Kalıp döktük boyamasını yaptık. Daha sonra küçük bir hobi mağazası açmaya karar verdik. Hobi mağazamızı açtıktan sonra işlerimizin büyüdüğünü gördük. Büyümeye başladıktan sonra daha büyük bir mağazaya geçmeye karar verdik. Müşterilerimizi mağazamızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE