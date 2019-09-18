Son Dakika Haberleri: İnternetten sattıkları tüfekleri, 'otomotiv parçası' olarak, kargolamışlar
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İnternetten sattıkları tüfekleri, 'otomotiv parçası' olarak, kargolamışlar

1 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, bir depoya baskın yapan polis, 787 tüfek ele geçirdi.

İnternetten sattıkları tüfekleri, 'otomotiv parçası' olarak, kargolamışlar, System.String[]

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, bir depoya baskın yapan polis, 787 tüfek ele geçirdi. Tüfeklerin, internet üzerinden satılıp, alıcıya kargoyla ulaştırıldığı, ürün çeşidi olarak da 'otomotiv parçası' diye beyan edildiği ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'den Türkiye'nin farklı illerine, silah satışı gerçekleştirildiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda da Sarayköy ilçesinde bulunan bir depoya, operasyon düzenlendi. Depoda 787 adet, yasa dışı imal edilmiş tüfek ele geçirildi. Depoda bulunan A.Ö., gözaltına alındı. Tüfeklere el konuldu.

Polis, tüfeklerin, internet üzerinden satışa sunulduğunu, ödemesi kapıda yapılacak şekilde alıcıya kargo ile gönderildiğini belirledi. Ayrıca tüfeklerin kargo şirketlerine 'otomotiv parçası' olarak beyan edildiği ortaya çıktı. A.Ö. sorguya alınırken, polis soruşturmayı sürdürüyor.

Sarayköy, Denizli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:42 Kaynak: DHA
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