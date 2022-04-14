İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra şoku yaşadı - Son Dakika
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İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra şoku yaşadı

14.04.2022 11:09

İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra şoku yaşadı Beylikdüzü'nde 4 yıl önce internetten sipariş ettiği nevresim takımını kapıda iade eden kadın, 4 yıl sonra aynı firma tarafından 120 lira borcu olduğu gerekçesiyle icra şoku yaşadı.

İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra şoku yaşadı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 4 yıl önce internetten sipariş ettiği nevresim takımını kapıda iade eden kadın, 4 yıl sonra aynı firma tarafından 120 lira borcu olduğu gerekçesiyle icra şoku yaşadı. Konuyla ilgili şikayette bulunan kadın binlerce kişinin aynı şekilde mağdur edildiğini öğrendi.

Beylikdüzü'nde 2018 yılında internetten sipariş verdiği nevresim takımını kapıda iade eden Bahtişen Şen'e 4 yıl sonra bir hukuk bürosu tarafından 120 lira olduğu gerekçesiyle telefonuna mesaj geldi. Şen, kendisine ulaşan kişilere herhangi bir borcunun olmadığını ifade etti. Durum üzerine defalarca kez aranan Şen, konu ile ilgili bir avukat arkadaşıyla birlikte E-devlet üzerinde inceleme yaptı. Hakkında icra dosyası açıldığını öğrendi İnternet araştırması yapan Şen, benzer olayın defalarca kez yaşandığını ve binlerce insanın mağdur edildiğini öğrendi. Bahtişen Şen, bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayet dilekçesini verdi.

Yaşadığı durumu anlatan Bahtişen Şen, "Bir şirketten bana mesaj geldi. 'Bir ürün almışsınız ve icraya verileceksiniz' diyordu. Ben de şirketi aradım ve bana '2018 yılında internetten bir ürün almışsınız ve iade etmişsiniz. Onun parasını istiyoruz' dediler. Ben de ne olduğunu hatırlayamadım. Ben de CİMER'e şikayet ettim. İnternette olayla ilgili o kadar çok şikayet var ki düşünün çok fazla mağdur vardı. Birkaç kez daha bana mesaj geldi. Ben de onlara 'Beni ararsanız sizi şikayet edeceğim, benim hiçbir borcum yok' dedim. Almadığım ürünün parasını istiyorlar. Eşim bana 'Uğraşma bunlarla şikayetçi olma' dedi. Orada hata ettim ve şikayetçi olmadım. Ancak bu konuyla ilgili pek çok şikayetin sonucunda takipsizlik kararı verilmiş. Ben sonuna kadar gideceğim. Şimdi adliyeye geldim ve dilekçe vereceğim. Başkaları da mağdur olmasın" dedi.

İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra şoku yaşadı
İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra şoku yaşadı
İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra şoku yaşadı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra şoku yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnternetten sipariş ettiği ürünü kapıda iade etti, 4 yıl sonra icra şoku yaşadı - Son Dakika
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