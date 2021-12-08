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İnternetten sipariş veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler - Son Dakika

İnternetten sipariş veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler

08.12.2021 16:14

Bursa'da Erdinç Altay internetten sipariş verdiği silikon diş protezi yerine damak şeklinde ve kullanılmış plastik bir ürünle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Altay, olay sonrası Bursa Tüketiciler Derneği'ne başvurarak firmadan şikayetçi oldu.

Bursa'da yaşayan Erdinç Altay (52), internet üzerinden verdiği siparişten dolayı pişman oldu.Altay, üst dişlerinde problem olduğu için silikon diş protezi arayışına girdi. İnternette karşısına çıkan bir siteden, istediği gibi bir ürün görünce sipariş verdi. Ürün, firmanın vadettiği gibi 3 gün içinde kargo ile eline ulaştı. Ancak paketi açtığında silikon diş protezi yerine damak şeklinde ve kullanılmış plastik bir ürünle karşılaştı. Altay, siparişi gönderen firma ile mesaj yoluyla iletişime geçince de tehdit edildi.

"SAĞLIĞA TAMAMEN ZARARLI DURUMDA"

İnternette gezinirken istediği gibi bir diş protezi gördüğünü belirten Erdinç Altay, şunları söyledi; "Tam da bana göre diyerek sipariş verdim. WhatsApp üzerinden uzmanın inceleme yapması için fotoğraf göndermemi istediler. Fotoğrafı gönderdikten sonra 'uzmanımız tarafından onaylanmıştır, diş protezini kullanabilirsiniz' diyerek dönüş yaptılar. Kargosu dahil 250 lira olduğunu söylediler. Ben de siparişi verdim. Üründen memnun kalmazsam, 14 gün içerisinde geri iade yapabileceğime dair mesaj da gönderdiler. Kargo geldiğinde şoke oldum. Reklamda görüldüğü gibi değil. Bunun takılacak bir aparatı yok. İçerisi hiç de hijyenik değil. Sağlığa tamamen zararlı bir durumda. Telefonla iletişim kuramadığım için yazıştık. Beni avukat ve icra ile korkutmaya çalıştılar. "

İnternetten diş protezi siparişi veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler

KULLANCILARI DAHA DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARDI

Hakkını aramak için Bursa Tüketiciler Derneği'ne de başvuran Altay, "Teknoloji güzel bir şey ama iyiye kullanırsak. Böyle kötü olarak kullananlar da var. Sakın diyorum, aman dikkat edelim. Boşluğa düştüm, ama kimse benim durumuma düşmesin" diye konuştu.

İnternetten diş protezi siparişi veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler

"KARŞI TARAFA İHTARNAME GÖNDERECEĞİZ"

Erdinç'in şikayeti üzerine harekete geçtiklerini belirten Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz ise "Karşı tarafa ihtarname yollayarak, tarafımıza gönderilen malın ayıplı olduğunu bildireceğiz. Seçimlik haklarımızın koşulları oluştuğundan, sözleşmenin iptalini, paramızın iadesini isteyeceğiz. 7 gün içerisinde tüketicimizin hesabına para yatırılmadığı takdirde, bağlı bulunduğu kaymakamlıkta, ilçe tüketici hakem heyetine başvurarak bu paranın iadesine karar verilmesini talep edeceğiz" dedi.

İnternetten diş protezi siparişi veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler

"14 GÜNLÜK CAYMA HAKKINIZI MUTLAKA KULLANIN"

Mesafeli satışlarda tüketicilerin çok sık sorun yaşadığına dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu;"Tüketicilerimizin internet üzerinden yaptığı alışverişlerde çok dikkatli olmalarını, güvenli ve kurumsal sitelerden alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Özellikle alışveriş yapılan kurumların ve şirketlerin MERSİS numarasının olup, olmadığına dikkat etsinler. Bir mağduriyetin yaşanması durumunda, en azından tüketici haklarını kullanarak, ödediği bedeli geri alabilir. Ama öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki; tüketici bir taraftan maldan, bir taraftan paradan mağdur edilmekte. Karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Tüm tüketicilerimizi uyarmak istiyorum. İnternet üzerinden yaptığınız alışverişlerde 14 günlük cayma hakkınızın olduğunu unutmayın. Bu hakkınızı mutlaka kullanın."

İnternetten sipariş veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler
İnternetten sipariş veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler

İnternet, Altay, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnternetten sipariş veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler - Son Dakika


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