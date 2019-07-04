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İnternetten tanışan Taylandlı Suttaduk ile Bursalı Efkan hayatlarını birleştirdi

1 saat önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Efkan Tuğrul, internet üzerinden tanıştığı Taylandlı Nudkista Suttaduk ile dünyaevine girdi.

İnternetten tanışan Taylandlı Suttaduk ile Bursalı Efkan hayatlarını birleştirdi, System.String[]
BURSA'nın  Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Efkan Tuğrul, internet üzerinden tanıştığı Taylandlı Nudkista Suttaduk ile dünyaevine girdi. Suttaduk, eşiyle pratik yaparak Türkçe öğrenmeye çalışıyor.
Taylandlı Nudkista Suttaduk ile Bursalı Efkan Tuğrul, yaklaşık 1,5 yıl önce internet üzerinden tanışıp arkadaş oldu. İnternet üzerinden tercüme programlarını kullanarak ileşitim kuran Suttaduk ve Tuğrul'un arkadaşlıkları, zamanla aşka dönüştü.  Bangkok'ta oturan Nudkista Suttaduk, ailesi ile birlikte Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine geldi. Bursa'da ailelerinin onayını da alan çift, evlilik hazırlıklarına başladı.
Nudkista Suttaduk ile Efkan Tuğrul, Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi. Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirten Suttaduk, eşini çok sevdiğini, ancak aynı dili konuşamadıklarını, hala internet üzerindeki tercüme programlarını kullandıklarını ifade etti. Türkçe öğrenmeye başladığını dile getiren Suttaduk, alışmaya çalıştığı Türk yemekleri ile Tayland yemekleri arasında çok fark olduğunu kaydetti. 
Genç kadın, eşiyle birlikte mutlu bir evlilikleri olduğunu ve Türkiye'yi sevdiğini sözlerine ekledi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:31 Kaynak: DHA
Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
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