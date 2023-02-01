İnternetten tanıştığı engelli genci evine giderek istismar eden şahıs, aileye yakalanınca yarı çıplak halde kaçtı

Türkiye'de de can alan virüsle ilgili bakanlıktan "24 saat" uyarısı: İşe, okula gitmeyin

AK Partili vekillere çok kızdı: Bu sıradan bir olay değil, aldığınız maaşlar haramdır

Karamollaoğlu rengini belli etti: O isim aday olursa yüzde 99 kazanır

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan olayda K.K. isimli şahıs, internetten tanıştığı 28 yaşındaki zihinsel engelli Y.T.'nin daveti üzerine evine gitti. İddiaya göre şahıs, Y.T.'ye cinsel istismarda bulundu.

YARI ÇIPLAK HALDE KAÇMAYA BAŞLADI

Bu sırada eve gelen anne A.T., K.K.'yi görünce şok yaşadı. K.K. eve birinin girdiğini görünce yarı çıplak halde kaçmaya çalıştı. Anne A.T. ve apartman sakinlerinin peşinden koştuğu şahıs, sokağa çıkarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ailenin ifadesini alan polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"EVDEKİ BENİM TORUNUM"

Yaşanan olayı anlatan dede M.S., "Evdeki benim torunum. Kız dışarıdan gelince erkeği görünce bağırmış, 'sen ne arıyorsun evimde' diye. O da kaçmaya başlamış. Ben de buradan gençlere söyledim polisi aradılar" ifadelerini kullandı.