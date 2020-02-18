İnternetten tanıştığı erkeklerle buluşup cep telefonlarını çalan şahıs suç üstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnternetten tanıştığı erkeklerle buluşup cep telefonlarını çalan şahıs suç üstü yakalandı - Son Dakika

İnternetten tanıştığı erkeklerle buluşup cep telefonlarını çalan şahıs suç üstü yakalandı

7 saat önce

İnternetten tanıştığı erkeklerle buluşup, telefon görüşmesi yapma bahanesiyle buluştuğu kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.

İnternetten tanıştığı erkeklerle buluşup, telefon görüşmesi yapma bahanesiyle buluştuğu kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ümraniye ve Üsküdar'da 27 Ocak ile 22 Şubat tarihleri arasında beş farklı kişi, cep telefonu uygulaması üzerinden Dilan isminde bir şahısla tanıştıkları, şahsın telefon görüşmesi yapma bahanesiyle kendi cep telefonlarını alarak olay yerinden kaçtığı beyanında bulundu. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbarları değerlendirerek olayların gerçekleştiği bölgelerdeki kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler bahse konu olayları Cemile Dilan İ. (22) isimli şahsın gerçekleştirdiğini ve şüphelinin 29.Ocak'ta Ümraniye Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde olduğunu tespit etti.

Polisler tarafından takibe alınan şüphelinin yine aynı caddede bir kafeye girdiği tespit eden ekipler, müşteri gibi davranıp kafe içerisinde tertibat aldı. Şüpheli Cemile Dilan İ'nin, A.Ö. isimli başka bir kişiyle buluşarak aynı yöntemle cep telefonunu alıp dışarı çıktığını ve kafeden uzaklaştığını belirleyen polisler, bir süre daha takip ettikleri şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden mağdura ait cep telefonu ele geçirilirken adli makamlara sevk edilen Cemile Dilan İ. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edildi.

İnternetten tanıştığı erkeklerle buluşup cep telefonlarını çalan şahıs suç üstü yakalandı

Ümraniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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