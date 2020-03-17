İnternetten tanıştığı genci öldürüp, evinin avlusuna gömmüş - Son Dakika

ORDU'nun Ünye ilçesinde yaşayan Mevlüt Öztürk (23), kaçtığı Gürcistan'dan polisi arayarak, Adana'dan ziyaretine gelen Alican Bozbey'i (18) öldürüp, cesedini evinin avlusuna gömdüğünü ihbar etti. Yapılan kazıyla Bozbey'in cesedi bulunurken, Öztürk, Türkiye'ye giriş yaptığı anda yakalandı.

Ünye ilçesi Pelitliyatak Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Öztürk, 16 Mart pazartesi günü, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, evinin avlusunda erkek cesedi gömülü olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine eve giden polis ve jandarma ekipleri, avluda yaptıkları kazıyla toprağa gömülü erkek cesedi buldu. Adana'dan ziyaret için gelen Alican Bozbey'e ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi 'ne gönderildi.

YURDA DÖNMESİ İÇİN İKNA EDİLDİ

Başlatılan çalışmalar kapsamında, ihbarı yapan Mevlüt Öztürk'ün, cinayetin ardından Gürcistan'a kaçtığı, polisi de buradan aradığı belirlendi. Mahalle muhtarını da telefonla arayıp, cinayeti anlattığı tespit edilen Öztürk, jandarma tarafından yurda dönüş yapması için ikna edildi.

Mevlüt Öztürk, yurda giriş yaptığı anda jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından adliyede sevk edilen Öztürk, tutuklandı.

İNTERNETTEN TANIŞMIŞLAR

Mevlüt Öztürk'ün, jandarmadaki ifadesinde, Alican Bozbey ile internet üzerinden tanıştıklarını, daveti üzerine Adana'dan geldiğini, 14 Mart günü aralarında çıkan tartışmada silahla başından vurarak, öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.