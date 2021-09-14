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İnternetten tanıştığı kadının önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı... O anlar kamerada - Son Dakika

İnternetten tanıştığı kadının önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı... O anlar kamerada

14.09.2021 10:23

İnternetten tanıştığı kadının önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı.

İnternetten tanıştığı kadının önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı... O anlar kamerada

Esenyurt'ta bir kişi internetten tanışıp kafe buluştuğu kadının çantasından bir miktar para çaldı

Çaldığı parayla hesabı da ödeyen şahıs kayıplara karıştı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kişi internetten tanışıp kafede buluştuğu kadının çantasından para çaldı. Aldığı paralar ile hesabı da ödeyen şahıs daha sonra kayıplara karıştı. O anlar ise olayın yaşandığı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda bulunan bir kafede gerçekleşti. İddialara göre, bir kadın internetten tanıştığı bir kişi ile kafede buluştu. Bir süre adamla sohbet eden kadın, daha sonra tuvalete gitmek için masadan kalktı. Masada tek kalan şahıs, kadının çantasında bulunan bir miktar parayı alarak cebine koydu. Daha sonra garsondan hesabı isteyen adam, hesabı da ödeyerek kayıplara karıştı. Masaya geri dönen kadın, çantasını kurcaladığında parasının olmadığını gördü. Kafe çalışanlarına durumu anlatan kadın, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Görüntülerde yaşanan hırsızlığın ortaya çıkması üzerine kayıtlarla beraber polis merkezine giden vatandaş, adamdan şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Hesabı da ödeyip gitti"

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan kafe çalışanı Furkan Özkan, "Hanımefendi ve beyefendi kafeye geldi. Daha sonra hanımefendi tuvalete giderken, beyefendi benden hesabı istedi. Beyefendi o sırada hesabı ödeyip, kalkıp gidiyor. Ondan sonra hanımefendi parasının olmadığını fark etti. Bize danıştı. Biz de o sırada güvenlik kamerasından bakınca durumu fark ettik" dedi.

İnternetten tanıştığı kadının önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı... O anlar kamerada
İnternetten tanıştığı kadının önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı... O anlar kamerada
İnternetten tanıştığı kadının önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı... O anlar kamerada
İnternetten tanıştığı kadının önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı... O anlar kamerada

Esenyurt, Polis, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternetten tanıştığı kadının önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnternetten tanıştığı kadının önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı... O anlar kamerada - Son Dakika
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