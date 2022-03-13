İnternetten tanıştığı kadınla birlikte olduğu esnada bıçaklandı: Kasım Süleymani'nin intikamı için yaptım - Son Dakika

İnternet tanışan çiftten kadın, adamı İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamı için öldürmüş. Cinayete teşebbüs, ölümcül silahla saldırı ve hırsızlıkla suçlanan 21 yaşındaki zanlı tutuklandı.

"ABD ASKERLERİNDEN İNTİKAM ALMAK İÇİN YAPTIM"

Polis ekiplerinin hazırladığı rapora göre Nikoubin, adı açıklanmayan erkekle internetteki bir çöpçatanlık sitesinde tanıştı. İkili 5 Mart'ta buluşup bir otelde oda kiralamaya karar verdi. Birlikte olmaya başlayan ikiliden Nikoubin, adamın gözlerini bağladı ve ışıkları kapattı. Polis, kurbanın birkaç dakika sonra "boynunda bir acı hissettiğini" yazdı. Raporda genç kadının, "2020'de Süleymani'yi öldüren ABD askerlerinden intikam almak için" söz konusu kişiye saldırdığı tespit edildi.

"ÖLDÜRMEYİ PLANLAMADIM"

Bıçaklanan adam, Nikoubin'i iterek polisle temasa geçti. Nikoubin de dışarı çıkıp oteldeki bir çalışana birini bıçakladığını ifade etti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, Nikoubin'in kendilerine "intikam istediğini" söylediğini aktardı. Zanlı ayrıca kurbanına sadece zarar vermek istediğini ve onu öldürmeyi planlamadığını öne sürdü. Tutuklanan kadının kefalet bedeli 60 bin dolar olarak belirlendi. Nikoubin, 24 Mart'ta ön duruşmaya çıkmaya hazırlanıyor.

YARALI ADAMIN SAĞLIK DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Öte yandan kurbanın sağlık durumu hakkında bir açıklama yapılmadı. 3 Ocak 2020'de yaşanan ve dünya gündemini sarsan olayda ABD, Irak'taki Bağdat Havalimanı'nda insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıyla Süleymani'yi öldürmüştü. General'in yanı sıra 5 İranlı ve 5 Iraklı daha hayatını kaybetmişti.