İnternetten tanıştığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnternetten tanıştığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

İnternetten tanıştığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs yakalandı

6 saat önce

İnternetten tanıştığı erkeklerle buluşup, telefon görüşmesi yapma bahanesiyle buluştuğu kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.

İnternetten tanıştığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs yakalandı, System.String[]

İnternetten tanıştığı erkeklerle buluşup, telefon görüşmesi yapma bahanesiyle buluştuğu kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ümraniye ve Üsküdar'da 27 Ocak ile 22 Şubat tarihleri arasında 5 kişi, bir uygulama üzerinden kendini "Dilan" olarak tanıtan biriyle tanıştıklarını ve şahsın telefon görüşmesi yapma bahanesiyle kendi cep telefonlarını alarak olay yerinden kaçtığı beyanında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü, kamera görüntülerinden C.D.İ. (22) isimli şüphelinin adresini tespit ederek takibe aldı.

C.D.İ'nin bir kafede buluştuğu kişinin telefonunu alıp çıktığını ve uzaklaştığını gören polis, bir süre daha takip ettikleri şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden mağdura ait cep telefonu ele geçirilirken, zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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