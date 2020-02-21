İnternetten tanıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlıya dava açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnternetten tanıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlıya dava açıldı - Son Dakika

İnternetten tanıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlıya dava açıldı

7 saat önce

Küçükçekmece'de internetten tanıştığı kişiyi kavga sonucunda öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

İnternetten tanıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlıya dava açıldı, System.String[]

Küçükçekmece'de internetten tanıştığı kişiyi kavga sonucunda öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 14 Ocak'ta maktul Orçun Yaman'ın silahla yaralanması sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği hatırlatıldı.


İddianamede, maktulün yaralı bulunduğu binanın girişindeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği belirtilerek, olay günü 12.08'de maktul ile birlikte elinde spor çantasıyla binaya giren 27-28 yaşlarındaki erkeğin 14.04'te elinde kan lekeleri ve çıplak ayakla koşarak kaçtığı tespitinin yapıldığı anlatıldı.


Maktul Yaman'ın cep telefonunun da incelendiği aktarılan iddianamede, maktulün bir arkadaşlık sitesine üye olduğu, olay günü bu site üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmak üzere anlaştığı, bu kişiyle geçmiş dönemde de konuşmalarının olduğu kaydedildi.


Araştırma sonucunda olayın faili olarak tespit edilen Onur Dilek'in suçta kullanılan silahla birlikte yakalandığı belirtilen iddianamede, Dilek'in ifadesinde silahı 3 ay önce tanımadığı bir kişiden satın aldığını, kurusıkı zannettiğini anlattığı kaydedildi.

İddianamede, bir arkadaşlık platformu üzerinden tanışan sanık Dilek ile maktul Yaman'ın olay günü bulundukları evde bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladığı, sanığın üzerindeki tabancayı 3 el ateş etmesi sonucunda maktulün hayatını kaybettiği anlatıldı.


Sanığın söz konusu tabancanın kurusıkı olduğu yönündeki savunmasının inandırıcı bulunmadığı değerlendirilen iddianamede, sanığın silahını 3 el ateş etmesi, olayın ardından ayakkabılarını bile giymeyerek, sağlık kuruluşlarına haber vermeden maktulü yaralı bırakarak kaçması nedeniyle bu ifadesine itibar edilemeyeceği belirtildi.

İddianamede, sanık Onur Dilek'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Küçükçekmece, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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