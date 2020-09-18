İnternetten tanıştığı şahsa güvenince dolandırıldı - Son Dakika

Eskişehir'de internet üzerinden maske satmak üzere bir şahısla anlaşan kişi, 111 bin adet maskeyi gönderdikten sonra parasını alamayarak 23 bin lira dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesinde yaşandı. İddialara göre M.A. isimli şahıs, internet üzerinden tanıştığı ve maske satmak üzere anlaştığı H.U. adlı şüpheliye 24 koli içerisindeki 111 bin adet maskeyi gönderdi. Ardından M.A. gönderdiği maskelerin yaklaşık değeri olan 23 bin 310 TL'yi alamadığı ve dolandırıldığı gerekçesiyle karakola giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin, firari olan H.U. isimli şüpheliyi aradığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR