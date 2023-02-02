İnternetten tarantula satıyorlar; 26 bin 390 lira cezası var - Son Dakika
Üye Girişi

İnternetten tarantula satıyorlar; 26 bin 390 lira cezası var

02.02.2023 10:10
İnternetten tarantula satıyorlar; 26 bin 390 lira cezası var

DÜNYADAKİ en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve ana vatanı Avustralya ile Amazon ormanları olan tarantulalar, Türkiye'de internet ortamında tanesi 2 bin 500 liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor.

DÜNYADAKİ en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve ana vatanı Avustralya ile Amazon ormanları olan tarantulalar, Türkiye'de internet ortamında tanesi 2 bin 500 liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uygulanıyor.

Dünyada yaklaşık 900 türü bulunan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen eklembacaklı grubuna giren tarantulalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 'Lasiodora parahybana', 'Tliltocatl albopilosum' ve 'Pterinochilus Murinus' cinsi tarantulalar, tanesi 125 ile 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Tarantulaları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor: "Türkiye'nin her yerine güvenli bir şekilde kargo yapabilirim. Ekstra yanında ufak yaşam alanı ve idare etmelik mikro un kurdu verilecektir. Lütfen gün içinde iletişime geçiniz', 'Toplu alımlarda indirim yapılır', 'Yem yemesinde hiçbir problemi yoktur. Elime almaya cesaret edemediğim için agresif mi, değil mi bilmiyorum. Teraryumdan kaçma gibi huyları yok. Çok güzel bir canlıdır. Renkleri yerindedir. Fiyata teraryumu da dahildir. Cinsiyetinden tam emin değilim ama yüzde 80 dişi', 'Dişi erkek murinus canlı yoğunluğundan dolayı satılıktır. Nakit olması önceliktir fakat mantıklı takas tekliflerine açığım. Rakamda pazarlık yoktur."26 BİN 390 LİRA CEZASI VAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Avustralyalı Webby, ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılıyor Avustralyalı Webby, ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılıyor

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Avustralya, Türkiye, Amazon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternetten tarantula satıyorlar; 26 bin 390 lira cezası var - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Rekabet Kurumu, Google hakkında soruşturma başlattı
10:33 4 partiden oluşan bir ittifak daha geliyor! Cumhurbaşkanı adayları da belli gibi
10:34 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi genel kurulundaki oylamada Zühtü Arslan 3. kez başkan seçildi
10:28 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi genel kurulundaki oylamada Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi
10:26 Yürek Çıkmazı dizisindeki çocuğa şiddet sahnesi izleyicileri çileden çıkardı: Yazıklar olsun
10:20 Yürek Çıkmazı dizisindeki çocuğa şiddet sahnesi tepki çekti: Yazıklar olsun
10:15 Yunan gazetesinden skandal başlık: Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını engellerse, Türkiye'yi ihraç edin
10:09 Yunan gazetesinden skandal çağrı: Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını engellerse, Türkiye'yi ihraç edin
10:04 Son Dakika! İstanbul'daki konsoloslukların kapatılmasına Bakan Soylu'dan tepki: Türkiye'de psikolojik harp başlatmaya çalışıyorlar
09:58 Son Dakika! Bakan Soylu'dan İstanbul'daki konsoloslukların kapatılmasına tepki: Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmekte
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2023 11:00:11. #1.13#
SON DAKİKA: İnternetten tarantula satıyorlar; 26 bin 390 lira cezası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement