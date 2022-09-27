İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Y.E.'nin elindeki tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri internet sitesi üzerinden satmaya çalıştığını saptadı. Y.E.'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, sikke görünümlü 1 metal obje ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 metal obje ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnternetten tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri satmak isterken yakalandı - Son Dakika

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