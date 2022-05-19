İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi - Son Dakika
Üye Girişi

İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi

19.05.2022 10:26

İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldiANKARA Ankara'da yaşayan Ahmet H. internetten bir akıllı telefon siparişi verdi.

İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi

ANKARA Ankara'da yaşayan Ahmet H. internetten bir akıllı telefon siparişi verdi. Bin 700 TL'ye telefonu kendisine göndereceğini söyleyen Ahmet Eker, paranın bir kısmını aldıktan sonra mağdura cep telefonu yerine kitap gönderdi.

'Sahibinden.com' üzerinden tanıştığı şahısla 'Samsung' marka bir ikinci el cep telefonu için anlaşan Ahmet H. karşılıklı güveni sağladıktan sonra dolandırıcıya 500 TL kapora yolladı. Kaporayı alan Ahmet Eker, mağdur Ahmet H.'ye cep telefonu yerine kargoyla kitap yolladı.

'Paranın Sivas'taki bir banka şubesinde çekildiği ortaya çıktı'

Olaydan sonra karşı tarafla iletişime geçmeye çalıştığını ve karşılık alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen mağdur Ahmet H., "Birkaç gün bekledim bir hareket çıkmıyor ben de bunun üzerine savcılığa gittim o zaman Yozgat'ta ikamet ediyordum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kişi hakkında bir iddianame hazırlandı ve bu kişinin hakkında da o kişinin aslında Sivaslı olduğu ve Kırşehir'i kullandığı ortaya çıktı. Benim gönderdiğim parayı Sivas'tan bir banka şubesinden çektiği ortaya çıktı bunun üzerine iddianame hazırlandı ve ağır ceza mahkemesinde yargılandı" dedi.

'Mahkemeden sanığa 4 yıl hapis'

Mağdurun suç duyurusunun ardından durumu değerlendiren savcılık, tüm deliller eşliğinde sanık Ahmet Eker hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan iddianame hazırladı. Yozgat Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, yargılamanın sonunda bu suçtan 4 yıl hapis ve bin 20 TL adli para cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

'Biz yaşadık bir başkası yaşamasın'

Hukuk sistemi olduğu sürece mağdurların çekinmeden gerekli işlemleri ve suç duyurusunu yapmaları gerektiğini belirten Ahmet H., "Ben belki bu mağdurlardan biriydim bu kişinin sonradan sabıkası olduğu ortaya çıktı ve benim şikayetçi olduğumdan kaynaklı da Çorum cezaevinde yatıyor. Dolayısıyla insanlarımızın bu konuda duyarlı olarak yaptığı, o içinde bulunduğu durumları izah edecek bir dilekçeyle savcılıklara müracaat etmesi halinde aslında birçok mağduriyetin önüne geçebileceğimiz kanaatindeyim. Belki bizim bu durumumuzu gören başka kardeşlerimize de örnek olması açısından bunun da bu şekilde duyurulması daha da iyi olacağı kanaatindeyim. Biz yaşadık bir başkası yaşamasın. Bu şekilde dolandırıcılık yapan kişiler de mutlaka hak ettiği cezayı alması gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.

İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi
İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi
İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi
İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi

YORUMLAR
500
iPhone telefonlar için güvenlik açığı: Apple yanıt vermedi! iPhone telefonlar için güvenlik açığı: Apple yanıt vermedi! Arkadaşına telefonundan fotoğraf gösterirken telefonu çalındı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Arkadaşına telefonundan fotoğraf gösterirken telefonu çalındı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Köpeğin ağzını zorla açıp alkol içirdikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar! Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı...
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 12:05:48. #1.13#
SON DAKİKA: İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement