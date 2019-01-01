Son Dakika Haberleri: İnternetten Televizyon Alırken Dolandırıldı

İnternetten Televizyon Alırken Dolandırıldı

56 dakika önce

Eskişehir'de bir vatandaş internet üzerinden televizyon satın almak isterken bin 960 lira dolandırıldı.

İnternetten Televizyon Alırken Dolandırıldı, System.String[]
Eskişehir'de bir vatandaş internet üzerinden televizyon satın almak isterken bin 960 lira dolandırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. L.Ç. (46) isimli vatandaş, internette gördüğü bir televizyonu almak için ilandaki numarayı arayarak H.İ.U. ile görüştü. Görüşme sonunda L.Ç., şahsın hesabına 980 lira gönderdi. Bir süre sonra şahıs L.Ç.'yi arayarak gönderdiği paranın hesabına yatmadığını söyleyerek parayı tekrar göndermesini istedi ve L.Ç. aynı hesaba 980 lira daha gönderdi. Daha sonra durumdan şüphelenen L.Ç. dolandırıldığını anlayarak polis ekiplerine durumu anlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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