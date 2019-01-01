İnternetten Televizyon Alırken Dolandırıldı
56 dakika önce
Eskişehir'de bir vatandaş internet üzerinden televizyon satın almak isterken bin 960 lira dolandırıldı.
Eskişehir
'de bir vatandaş internet üzerinden televizyon satın almak isterken bin 960 lira dolandırıldı.
Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. L.Ç. (46) isimli vatandaş, internette gördüğü bir televizyonu almak için ilandaki numarayı arayarak H.İ.U. ile görüştü. Görüşme sonunda L.Ç., şahsın hesabına 980 lira gönderdi. Bir süre sonra şahıs L.Ç.'yi arayarak gönderdiği paranın hesabına yatmadığını söyleyerek parayı tekrar göndermesini istedi ve L.Ç. aynı hesaba 980 lira daha gönderdi. Daha sonra durumdan şüphelenen L.Ç. dolandırıldığını anlayarak polis ekiplerine durumu anlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:40 Kaynak: İHA
Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı
Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi
İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı