Son Dakika Haberleri: İnternetten Televizyon Almak İsterken Dolandırıldı

İnternetten Televizyon Almak İsterken Dolandırıldı

5 saat önce

Eskişehir'de yaşayan bir vatandaş, internet üzerinden televizyon satın almak isterken bin 100 lira dolandırıldı.

İnternetten Televizyon Almak İsterken Dolandırıldı, System.String[]
Eskişehir'de yaşayan bir vatandaş, internet üzerinden televizyon satın almak isterken bin 100 lira dolandırıldı.

Yeşiltepe mahallesi Gelincikler sokakta yaşayan S.G., bir internet sitesinde görmüş olduğu televizyon için M.E. isimli şahısla irtibata geçti. Televizyon için 2 bin 400 liraya anlaşan vatandaş, şüphelinin vermiş olduğu hesaba bin 100 lira gönderdi. Bir süre sonra ürünü gelmeyen vatandaş, polise başvurarak şikayetçi oldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:52 Kaynak: İHA

Yeşiltepe, Eskişehir, TV, 3. Sayfa
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