İnternetten Televizyon Almak İsterken Dolandırıldı
5 saat önce
Eskişehir'de yaşayan bir vatandaş, internet üzerinden televizyon satın almak isterken bin 100 lira dolandırıldı.
Eskişehir
'de yaşayan bir vatandaş, internet üzerinden televizyon satın almak isterken bin 100 lira dolandırıldı. Yeşiltepe
mahallesi Gelincikler sokakta yaşayan S.G., bir internet sitesinde görmüş olduğu televizyon için M.E. isimli şahısla irtibata geçti. Televizyon
için 2 bin 400 liraya anlaşan vatandaş, şüphelinin vermiş olduğu hesaba bin 100 lira gönderdi. Bir süre sonra ürünü gelmeyen vatandaş, polise başvurarak şikayetçi oldu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:52 Kaynak: İHA
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