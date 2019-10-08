Son Dakika Haberleri: İnternetten televizyon almak isteyen kadını dolandıran sanığa 3 yıl hapis
Son Dakika 3. Sayfa İnternetten televizyon almak isteyen kadını dolandıran sanığa 3 yıl hapis

İnternetten televizyon almak isteyen kadını dolandıran sanığa 3 yıl hapis

45 dakika önce

Kayseri'de internet sitesinde gördüğü 900 TL değerinde ikinci el televizyonu almak isteyen bir kadını dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 3 yıl hapis cezası verildi.

İnternetten televizyon almak isteyen kadını dolandıran sanığa 3 yıl hapis, System.String[]

Kayseri'de internet sitesinde gördüğü 900 TL değerinde ikinci el televizyonu almak isteyen bir kadını dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 3 yıl hapis cezası verildi.


Mağdur K.S. 2015 yılında bir internet sitesi üzerinden televizyon satış ilanı gördü. İddiaya göre K.S., irtibata geçtiği kişiye televizyon bedeli olan 900 TL'yi havale etti ancak televizyon gelmedi. Dolandırıldığını anlayan mağdur kadın savcılığa giderek şikayetçi oldu. Şüpheli N.A. yakalandı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık N.A. ile avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatını istedi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık N.A.'ya 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:18 Kaynak: İHA
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