Telefon alır gibi BMW almak! - Son Dakika
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Telefon alır gibi BMW almak!

31.07.2022 19:06
Telefon alır gibi BMW almak!

İnternetten tıpkı bir telefon sipariş eder gibi BMW satın almak artık çok kolay. Bu videomuzda tüm adımları paylaşıyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda yurt dışında gördüğümüz birçok yenilik ülkemize de geliyor. Buna internetten BMW almak da dahil. Peki çevrim içi olarak otomobil siparişi vermek istiyorsak hangi adımları izlemeli ve nelere dikkat etmeliyiz?

İnternetten telefon alır gibi BMW almak!

İnternetten BMW almak artık çok kolay. Tüm adımları yukarıdaki videomuzda paylaşıyoruz.

İnternetten BMW otomobil almak için ilk olarak burayı tıklayarak ilgili siteye ulaşmanız gerekiyor. Daha sonra ise satın almak istediğiniz modeli seçmelisiniz. Bu noktadan sonra sipariş vereceğiniz aracın motor, şanzıman, gövde rengi, jant, döşeme ve iç kaplamasına detaylıca düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca her adımda 360 derece iç ve dış görüntü oluşturarak yakından bakabiliyorsunuz.

Telefon alır gibi BMW almak!

Biz siparişimizi oluştururken model olarak BMW'nin 5 serisini tercih ettik. Motor seçenekleri kısmında herhangi bir değişiklik yapmamış olsak da tasarım tarafında ise M Sport'u seçtiğimiz için otomatik olarak şanzıman değişti. Bu da dahil paketin tüm içeriğini seçim sırasında görmek mümkün.

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Gövde renginde, tanıtım etkinliğinde duyurulan ve BMW'ye özel üretilen Metalik Gri/Skyscraper'ı seçtik. Tabii renk seçimi sırasında hemen sol tarafta bulunan 360 derece görüntüleme ekranını da kullandığımızı belirtelim. Yani aracı canlı olarak göremiyor olsak da detaylıca inceleme şansı bulduk.

Gövde rengi seçiminin ardından sol tarafta bulunan iç tasarım butonuna tıklayarak aracın içini de özelleştirdik. Burada Canberra Bej isimli renge sahip deri döşemeyi seçtik. Daha sonra ise mevcutta 18 inç 662 M olan jantları 19 inç 845 M ile değiştirdik.

Tasarımı dilediğimiz gibi özelleştirdikten sonra BMW bizlere 30 gün boyunca ulaşabileceğimiz bir bağlantı linki verdi. Tüm cihazlardan ulaşılabilen bu linki dilersek arkadaşlarımız ve ailemizle paylaşarak fikirlerini alabilir veya bu 1 aylık süre içerisinde yaptığımız seçimler üzerinden ön rezervasyon yapabilir ya da test sürüşü isteyebilirsiniz.

Tabii biz üye girişi yaparak (üye değilseniz mail adresi üzerinden kayıt olabilirsiniz) rezervasyon adımına geçtik. Daha sonra bize en yakın olan Borusan Oto İstinye şubesini seçerek ödeme aşamasına geçtik. Burada bizden 75 bin TL'lik bir ön ödeme talep edildi. Bunu kredi kartı veya havale yöntemiyle yapmak mümkün.

Ödeme sonrasında ise hem sipariş teyidi hem de sürecin devamı ve teslim tarihi hakkında bilgilendirme için yetkili satıcı tarafından aranıyorsunuz. Araç tarafınıza teslim edilene kadar fiyatların değişmesi durumunda genel toplama yansıtılacağını belirtelim. Fakat almaktan vazgeçerseniz yaptığınız ön ödeme tarafınıza geri aktarılıyor.

Siparişi verdikten sonra ise aracın durumunu görmek için buraya tıklayarak iOS, buraya tıklayarak da Android için BMW Türkiye uygulamasını indirebilirsiniz. Daha sonra uygulamaya giriş yaparak internetten yapılan bir alışveriş gibi aracın üretimde mi, yolda mı yoksa dağıtım merkezinde mi olduğunu görebiliyoruz.

Eğer araç teslime hazırsa, ödeme öncesi seçtiğiniz yetkili satıcıya yönlendiriliyorsunuz. Fakat bu bekleme süreci içerisinde sizin oluşturduğunuz siparişe yakın özelliklere sahip 2. bir araç satıcıya ulaşırsa, daha fazla beklemek yerine bu versiyonu satın almayı isteyip istemeyeceğiniz soruluyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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