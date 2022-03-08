İnternetten traktör lastiği dolandırıcılığına 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
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İnternetten traktör lastiği dolandırıcılığına 3 yıl 4 ay hapis

08.03.2022 15:05
İnternetten traktör lastiği dolandırıcılığına 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da internetten traktör lastiği satışı ilanı verip parayı almasına rağmen lastiği göndermeyen bir kişi yargılandığı mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da internetten traktör lastiği satışı ilanı verip parayı almasına rağmen lastiği göndermeyen bir kişi yargılandığı mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden İbrahim Ç. internet ortamındaki sosyal medya hesabı Facebook'ta verilen traktör lastiği ilanı üzerine lastiği satışa sunan Ahmet S. ile bağlantı kurdu. Verilen hesap numarasına lastiğin ücreti olan bin 950 lira parayı yatıran İbrahim Ç., satışa sunulan traktör lastiği kendisine gönderilmeyince polise şikayette bulundu. Olayla ilgili Ahmet S. hakkında dolandırıcılık suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Bugün görülen davanın son duruşmasında Ahmet S. mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

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Dolandırıcılık, Facebook, Traktör, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternetten traktör lastiği dolandırıcılığına 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika


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