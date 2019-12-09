Son Dakika Haberleri: İnternetten uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı
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İnternetten uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ta cep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İnternetten uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta cep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.H. ve Ç.K. isimli şahısların cep telefonu uygulaması üzerinden uyuşturucu sattığını tespit etti. Narkotik ekipleri, şahısların bulunduğu eve sabah saatlerinde baskın yaptı. Narkotimlerin koçbaşı ile kapıyı kırıp içeri girdiği evde 80 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan A.H. serbest bırakılırken, Ç.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:33 Kaynak: İHA
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