İnternetten üzerinden hasarlı araç dolandırıcılığı şüphelisine hapis istemi - Son Dakika

Adana'da hasarlı araç satışı bahanesiyle bir kişiyi 11 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık M.Y'yle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli M.Y. hakkında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur A.H'nin oto kaporta tamiri işi yaptığı ve internet sitesinde M.Y'ye ait hasarlı bir otomobil ilanı görmesi üzerine şüpheliyle telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

Müştekinin, M.Y. adına verilen banka hesabına, hasarlı araç için 11 bin lira gönderdiği aktarılan iddianamede, buna karşın aracın teslim edilmediği ve M.Y'nin iletişimi kestiği ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin üzerine atılı dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talep edildi. Sanık M.Y. ise ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık M.Y'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.