Son Dakika Haberleri: İnternetten Yasa Dışı Bahse 4 Gözaltı

İnternetten Yasa Dışı Bahse 4 Gözaltı

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, internetten yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

İnternetten Yasa Dışı Bahse 4 Gözaltı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, internetten yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayınca harekete geçti. Yapılan operasyonda M.M., M.D., E.T. ve K.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 flash bellek ve 4 hard disk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:52 Kaynak: DHA

Manisa, Turgutlu, Güncel
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