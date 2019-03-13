İnternetten Yasa Dışı Bahse 4 Gözaltı
1 saat önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, internetten yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, internetten yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, dün internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayınca harekete geçti. Yapılan operasyonda M.M., M.D., E.T. ve K.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 flash bellek ve 4 hard disk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:52 Kaynak: DHA
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