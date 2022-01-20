Internship OK: Orta Karadeniz staj konsorsiyumu Erasmus Projesi protokolü imzalandı - Son Dakika

Tokat'ta Internship OK: Orta Karadeniz staj konsorsiyumu Erasmus Projesi protokolü imzalandı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Internship OK: Orta Karadeniz staj konsorsiyumu Erasmus Projesi protokolü, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve diğer yetkililerin katılımıyla imzalanarak, ilk toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda yönetim kurulu oluşturulması, web sayfası ve logo belirlenmesi, çalışma takviminin oluşturulması, başvuru süreçlerinin yönetilmesi, promosyon ürün belirlenmesi, proje banka hesaplarının açılması, staj yeri havuzu, yabancı dil barajı, staj ve personel hareketliliği süresi, konsorsiyum katılım sertifikaları, kariyer merkezi ve ticaret odaları katkıları, bir sonraki toplantının yapılacağı yerin belirlenmesi, talep ve öneriler konularında görüş alışverişinde bulunuldu.