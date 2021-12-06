'Internship4all Staj Programı' başladı - Son Dakika

Internship4all Staj Konsorsiyumu, Altınbaş Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde faaliyetlerine başladı. Konsorsiyum, 6 Üniversite başta olmak üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Bağcılar Belediyesi, Türk Kültür Vakfı, KİON Arge firması ortaklığı ile çalışmalarını sürdürecek. AB Erasmus+ Programı kapsamında öğrencilere "ekstra fon" sağlamayı hedefleyen Konsorsiyum, Erasmus staj hareketliliğinin verimliliğini artırmayı ve bu sayede de öğrencilere yabancı dil geliştirme fırsatı, uluslararası sosyal ve profesyonel iletişim ağı ve gerçek bir çalışma ortamı deneyimi de kazandırmayı amaçlıyor.

Pandemi nedeniyle ara verilen Konsorsiyum çalışmalarına ortakların da katkısıyla hızlı geri dönüş yapıldı. Altınbaş Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi'nde toplam 76 bin 649 öğrenci mevcudu olmasına rağmen sadece 461 başvuru alındığına değinildi. Konsorsiyum sonuç bildirisinde öncelikle bu sayıyı artırmak gerektiğini vurgulanırken, Staj Hareketliliği boyunca öğrenciler adına zorunlu giderlerin Avrupa Komisyonu & Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği ile Konsorsiyum tarafından karşılandığına dikkat çekildi. Erasmus+ staj hareketliliği için 4 farklı dönem halinde kullanılması planlanan toplam hibe bedelinin 256 bin 200 Euro olduğunu ifade edildi. Ayrıca anlaşma sağlanan Avrupa ülkelerindeki firmalardan da ulaşım ve öğle yemeği gibi sağlanabilecek ufak desteklerin öğrencilere motivasyon sağlayacağını ifade edildi.

Öğrencilerin 27'den fazla alandan bu programa başvurduklarını ifade edilirken, en fazla mimarlık, fizyoterapi ve rehabilitasyon, iç mimarlık, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendislik, diş hekimliği, psikoloji ve uluslararası ilişkiler gibi alanlardan başvuru geldiğine işaret edildi. Öğrenciler tarafından başta İtalya, Almanya, Avusturya, İngiltere, İspanya olmak üzere toplamda 22 Avrupa Birliği ülkesinin tercih edildiğini belirtti.

Üniversite öğrencileri açısından Erasmus programı ile yurtdışına staja gitmenin diğer faydalarına da değinilerek, "Öğrencilerimiz, bu uluslararası staj fırsatları ile kişisel ve mesleki becerilerin gelişimi ve kültürlerarası iletişim becerisi kazanımı gibi pek çok fayda sağlayacaklardır" denildi.