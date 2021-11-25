Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı - Son Dakika

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'nın 3. gününde yeni başkanın seçilmesinin ardından başkan yardımcıları ve delegeler de belirlendi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nden düzenlenen toplantının son gününde başkan, başkan yardımcıları ve delegelerin belirlendiği seçimler yapıldı.

Interpol'ün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Nijerya'dan Garba Baba Afrika Kıtası Başkan Yardımcılığı, Brezilya'dan Valdecy Urquiza ise Amerika Kıtası Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Afrika Kıtası delegeleri olarak Sudan'dan Khaled Mahdi Ibrahim Elemam ve Kenya'dan George Maingi Kinoti, Amerika Kıtası delegeleri olarak Arjantin'den Juan Carlos Hernandez ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Micheal A. Hughes, Asya Kıtası delegeleri olarak Çin'den Binchen Hu ve Hindistan'dan Praveen Sinha görevlendirildi.

Avrupa Kıtası için belirlenen delegeler arasında Türkiye'den Selçuk Sevgel yer alırken, diğer delegeler İngiltere'den Will Kerr ve İspanya'dan Maria Alicia Malo Sanchez oldu.

Başkan yardımcısı ve delege olarak belirlenen isimlerin 3 yıl süre için bu göreve getirildiği belirtildi.

Öte yandan, sabah saatlerinde yapılan başkanlık seçimlerinde 3 turun ardından üye ülkeler tarafından kullanılan oyların yüzde 68,9'unu alan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Naser Al Raisi kurumun yeni başkanı olmuştu.