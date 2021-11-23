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Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da başladı - Son Dakika

Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da başladı

23.11.2021 10:23

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da başladı.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da başladı.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde, polis memurlarından oluşan tören mangasının taşıdığı Türk bayrağı ve flamalar, salondaki tüm katılımcılar tarafından ayakta karşılandı.

İstiklal Marşı ve Interpol Marşı'nı Polis Akademisi Bando Ekibi'nin çaldığı törende, bugüne kadar şehit verilen tüm polis memurları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Açılış oturumunda Emniyet Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinin anlatıldığı bir video film gösterildi. Açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Bu yılki genel kurul toplantısına bakan, bakan yardımcısı, müsteşar, uluslararası kuruluş temsilcisi düzeyinde olmak üzere, 160'tan fazla ülkeden temsilci katılıyor.

Genel kurul kapsamında Interpol Başkanı, Başkan Yardımcıları ve İcra Komitesi üyelerinin seçimi de İstanbul'da gerçekleştirilecek seçimle belirlenecek.

Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da başladı
Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da başladı
Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da başladı
Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da başladı

İnterpol, İstanbul, Haliç, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da başladı - Son Dakika


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