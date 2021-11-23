Üye Girişi
Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor - Son Dakika

Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor

23.11.2021 13:20
Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Kim Jong Yang, "Üye ülkelerin hepsiyle birlikte çalışmaktan onur duyuyorum, tüm zorluklara rağmen küresel polis camiasını bir araya getirmeye devam etmeli ve çözümler aramayı sürdürmeliyiz.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Kim Jong Yang, "Üye ülkelerin hepsiyle birlikte çalışmaktan onur duyuyorum, tüm zorluklara rağmen küresel polis camiasını bir araya getirmeye devam etmeli ve çözümler aramayı sürdürmeliyiz." dedi.

Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da yapılıyor. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Interpol Başkanı Kim Jong Yang, koronavirüs salgını sürecinde daha güvenli bir dünya için polis iş birliğinin ve Interpol kurumunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığının belirterek, "Kuruluşumuzu, polis arkadaşlarımızı bu zorlu koşullarla mücadelede gösterdikleri çabadan dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak her geçen gün büyüyen sorunlarla karşı karşıya kalındığını dile getiren Kim Jong Yang, "Suçlular, özellikle sanal dünyadaki boşluklardan yararlanarak fırsatlar kolluyorlar, dolayısıyla bu alanda da boşlukları kapatmak ve buradaki karışıklığı çözmemiz gerek. Polis teşkilatı olarak bu yeni sisteme ayak uydurmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kim Jong Yang, salgın şartlarında hayatlarını ortaya koyarak suç ve suçluya karşı mücadeleye devam eden polislerin asla unutulmaması gerektiğin kaydederek, "Üye ülkelerin hepsiyle birlikte çalışmaktan onur duyuyorum, tüm zorluklara rağmen küresel polis camiasını bir araya getirmeye devam etmeli ve çözümler aramayı sürdürmeliyiz. İstanbul'daki bu toplantı bu anlamda önemli bir adımdır." dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Emniyet teşkilatımız köklerinden aldığı güç, tarihinden aldığı ilham ve milletimizden aldığı destekle 176 yıldır toplumun huzurunu bozmaya yönelik tüm tehditleri bertaraf edilmesi için kararlılık ve cesaretle mücadelesini sürdürmektedir." şeklinde konuştu.

Aktaş, suç ve suçlularla etkin bir mücadele için eğitimli ve nitelikli personel gücünün yanı sıra teknolojinin, bilginin ve iş birliğinin de etkin ve güçlü kullanılmasını gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemiz Interpol içerisindeki etkinliğiyle, suçla mücadeledeki öncü rolü, suç işleyen şahısların yakalanarak ülkelerine iade edilmesi noktasındaki üstün gayretiyle daha güvenli ve huzurlu bir dünyayı hedeflemektedir. Çünkü ulusal güvenlik, küresel güvenlikten geçer. Bir insanın tehdit altında olması tüm insanlığa tehdittir."

Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor
Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor
Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor
Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor

İstanbul, İnterpol, Haliç, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13:26 "Eşlerimizi ayartıyor" diyerek bir kadını dövmüşlerdi! Adliye önünde zafer pozu veren 3 kadın yeniden yargılanacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak 09:54 Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! 08:38 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı 07:58 Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
13:25 "Eşlerimizi ayartıyor" diyerek bir kadını dövmüşlerdi! Adliye önünde zafer pozu veren 3 kadın yeniden yargılanacak
13:25 Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı
13:11 AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ: İki kilo yerine iki tane domates alın
13:10 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak
12:51 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
12:49 Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: Yeni sezon ürünleri en az yüzde 70 zamla satılacak
12:48 2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü
12:37 Şaşkınlığın bu kadarı! Balkonu yapıp kapıyı unuttular!
12:33 Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam!
12:21 Ayının saldırısına uğrayan işçiden gülümseten serzeniş: Ayıya hakkımı helal etmiyorum
Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı         
13:26
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ: İki kilo yerine iki tane domates alın AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ: İki kilo yerine iki tane domates alın         
13:12
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 13:31:15. #1.12#
SON DAKİKA: Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement