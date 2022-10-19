Interpol 90. Genel Kurul Toplantısı Hindistan'da yapılıyor

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 90. Genel Kurul Toplantısı, Hindistan'da gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen yıl yapılan Interpol Genel Kurulu, bu kez dün Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başladı.

Türkiye, Interpol 90. Genel Kurulu'nda, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın başkanlığındaki heyet tarafından temsil ediliyor.

Heyette Aktaş'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Ali Türedi ve Interpol-Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel yer alıyor.

Yeni Delhi'de dün başlayan genel kurulda Türk heyetinin temasları çerçevesinde, diğer üye ülkelerle ikili güvenlik ve iş birliği konuları ele alınıyor.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, genel kurulun ilk gün çalışmalarında, Avusturya ve Şili Emniyet Genel Müdürleri ve Gürcistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ile bir araya geldi.

Aktaş, bugün ise Europol İcra Direktörü, Katar İçişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü ile Nijerya ve Moğolistan Emniyet Genel Müdürleriyle görüştü.

160 ülkeden yaklaşık 700 katılımcının bir araya geldiği Interpol 90. Genel Kurulu, 21 Ekim'de sona erecek.