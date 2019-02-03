İnterpol, Almanya'nın Dolandırıcılıktan Aradığı Türk'ü Kiev'de Yakaladı

INTERPOL'ün arananlar listesinde bulunan bir Türk vatandaşı, Borispol Havaalanı'nda kontrol noktasından geçerken gümrük polisleri tarafından durduruldu.

INTERPOL'ün arananlar listesinde bulunan bir Türk vatandaşı, Borispol Havaalanı'nda kontrol noktasından geçerken gümrük polisleri tarafından durduruldu. Kontrolün ardından gözaltına alınan Türk vatandaşının, Almanya'nın şikayeti üzerine Interpol'ün listesine girdiği ve dolandırıcılıktan arandığı öğrenildi.



BİR HAFTADA İKİNCİ TÜRK



Yaklaşık bir hafta önce de Interpol'ün arananlar listesinde olan 38 yaşındaki başka bir Türk vatandaşı da Odessa'da bulunan 'Kuçurgan' kontrol noktasından Letonya plakalı bir araçla geçmeye çalışırken gümrük polisleri tarafından yakalanmış ve Interpol'ün Ukrayna ofisine teslim edilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı

Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti

18 Yaşındaki Kızını Uykuda Öldüren Babadan Kan Donduran Savunma