Son Dakika Haberleri: İnterpol, Almanya'nın Dolandırıcılıktan Aradığı Türk'ü Kiev'de Yakaladı

İnterpol, Almanya'nın Dolandırıcılıktan Aradığı Türk'ü Kiev'de Yakaladı

8 dakika önce

INTERPOL'ün arananlar listesinde bulunan bir Türk vatandaşı, Borispol Havaalanı'nda kontrol noktasından geçerken gümrük polisleri tarafından durduruldu.

İnterpol, Almanya'nın Dolandırıcılıktan Aradığı Türk'ü Kiev'de Yakaladı, System.String[]
INTERPOL'ün arananlar listesinde bulunan bir Türk vatandaşı, Borispol Havaalanı'nda kontrol noktasından geçerken gümrük polisleri tarafından durduruldu. Kontrolün ardından gözaltına alınan Türk vatandaşının, Almanya'nın şikayeti üzerine Interpol'ün listesine girdiği ve dolandırıcılıktan arandığı öğrenildi.

BİR HAFTADA İKİNCİ TÜRK

Yaklaşık bir hafta önce de Interpol'ün arananlar listesinde olan 38 yaşındaki başka bir Türk vatandaşı da Odessa'da bulunan 'Kuçurgan' kontrol noktasından Letonya plakalı bir araçla geçmeye çalışırken gümrük polisleri tarafından yakalanmış ve Interpol'ün Ukrayna ofisine teslim edilmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:30 

Almanya, Güncel
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