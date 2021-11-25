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Interpol Başkanlığına BAE'den Ahmed Nasser Al Raisi seçildi - Son Dakika

Interpol Başkanlığına BAE'den Ahmed Nasser Al Raisi seçildi

25.11.2021 11:08
Interpol Başkanlığına BAE'den Ahmed Nasser Al Raisi seçildi

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasser Al Raisi'nin seçildiği bildirildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasser Al Raisi'nin seçildiği bildirildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'nın 3. gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimine başlandı.

Yapılan oylama sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi, Interpol'ün yeni başkanı seçildi.

Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Al Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, İnterpol, Haliç, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Interpol Başkanlığına BAE'den Ahmed Nasser Al Raisi seçildi - Son Dakika


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