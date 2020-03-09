İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi - Son Dakika

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İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, hafta sonunda memleketi Sivas'ta Kangal köpekleri ile vakit geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:28 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, hafta sonunda memleketi Sivas'ta Kangal köpekleri ile vakit geçirdi.
Sivas'ta Meraküm mevkiinde bulunan Kangal çiftliğinin misafirleri eksik olmuyor. İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezinin hafta sonu misafirleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek de vardı. Sivaslı olan Çiçek, hafta sonunda Kangal köpekleri ile vakit geçirip fotoğraf çektirdi. Çiçek, çiftliğin işletmecisi ve kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız'dan kangallar hakkında bilgi aldı. - SİVAS
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