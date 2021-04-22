Interpol'den teknoloji kaynaklı kötüye kullanımla mücadele için Stalkerware Karşıtı Koalisyon'a destek - Son Dakika

Interpol'den teknoloji kaynaklı kötüye kullanımla mücadele için Stalkerware Karşıtı Koalisyon'a destek

22.04.2021 11:47
Interpol'den teknoloji kaynaklı kötüye kullanımla mücadele için Stalkerware Karşıtı Koalisyon'a destek, System.String[]

Kaspersky, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) teknoloji kaynaklı kötüye kullanımla mücadele için Stalkerware Karşıtı Koalisyon'a destek verdiğini duyurdu.

Kaspersky, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) teknoloji kaynaklı kötüye kullanımla mücadele için Stalkerware Karşıtı Koalisyon'a destek verdiğini duyurdu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Interpol, takip yazılımlarının kullanımını araştırmak ve yardıma ihtiyacı olan mağdurlara destek vermek için küresel kolluk kuvvetlerinin becerilerini geliştirmeye odaklanacak. Interpol, bu amaçla 194 üye ülkenin koalisyon tarafından hazırlanan eğitim oturumlarına katılımını da teşvik edecek.

Telefonundan veya bilgisayarından birilerini habersizce takibe almak bir şiddet biçimi olarak görülürken, mağdurlarda da ciddi bir endişeye neden oluyor. Faillerin hedefledikleri kişiyi kullandıkları cihazlar üzerinden gizlice izlemelerine olanak tanıyan ticari takip yazılımları, özellikle Kovid-19 salgını sırasında hızla yayılan bir tehdit haline geldi.

Salgının başlamasından bu yana aile içi şiddetin yoğunlaşmasıyla Birleşmiş Milletler, Kovid-19 sırasında kadına yönelik şiddeti "gölge salgın" olarak adlandırdı. Stalkerware Karşıtı Koalisyon'un dünya çapındaki gözlemleri de 2020'de aile içi şiddet ve teknoloji istismarı vakalarında ciddi bir artış olduğunu ortaya koydu. Ayrıca Kaspersky, 2020'de neredeyse 54 bin mobil kullanıcısının küresel olarak takip yazılımlarından etkilendiğini tespit etti. Rusya Brezilya, ABD, Hindistan ve Meksika, kullanıcıların en çok etkilendiği ülkeler arasında yer aldı.

Çok yönlü takip yazılımı sorunuyla mücadele, siber güvenlik sağlayıcılarının, sivil toplum kuruluşlarının, kanun yapıcıların ve akademinin küresel ölçekte çaba göstermesini gerektiriyor. Bu nedenle Kaspersky dahil olmak üzere küresel siber güvenlik ekosistemindeki 10 önemli aktör bir araya gelerek aile içi şiddet mağdurlarına destek olmak, takip yazılımlarının kullanımıyla mücadele etmek ve konuya dair kamuoyu bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak için küresel bir girişim olan Stalkerware Karşıtı Koalisyonu oluşturdu. Koalisyon, kurulduğu günden bu yana dünya genelinde 35'ten fazla üyeye ulaşarak tehditlerle mücadele ve bilinci yaygınlaştırma konusunda güçlü bir ivme kazandı.

Koalisyonun ortakları, iş birlikleri yoluyla gerçek sonuçlar elde etmek için çalışıyor. Bunlar arasında takip yazılımlarının teknik tespitinin iyileştirilmesi, takip yazılımı örneği ve meta veri bilgi paylaşım mekanizmasının geliştirilmesi, aile içi şiddet mağdurlarına destek veren örgütleri ve takip yazılımı tarafından hedef alınan diğer bireyleri desteklemek için bir dizi bilgilendirme ve teknik yardım semineri sağlanması yer alıyor.

"Interpol ve diğer ortaklarımızla kimsenin takip yazılımlarının kurbanı olmaması için çalışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stalkerware Karşıtı Koalisyon Resmi Temsilcisi ve Kaspersky Kuzey Amerika Halkla İlişkiler Başkanı Tara Hairston, "Bu yaygın taciz taktiğine karşı mücadele etmek için tüm kilit kuruluşların bir araya gelmesi gerekiyor. Kolluk kuvvetlerinin takip yazılımlarının oluşturduğu tehditleri tespit edip bunlara yanıt verebilmesi gerektiği göz önüne alındığında, Interpol'ün yakın partner şiddeti, istenmeyen gözetim ve taciz konularında küresel topluluklarıyla birlikte çalışmaya adandığını görmek gerçekten harika. Interpol ve diğer ortaklarımızla birlikte kimsenin takip yazılımlarının kurbanı olmamasını sağlamak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Interpol Siber Suçlar Direktörü Craig Jones ise "Interpol, Stalkerware Karşıtı Koalisyonu takip ve tacize karşı mücadelesinde desteklemeye kararlıdır. Bu amaçla yakın partner şiddeti, istenmeyen gözetim ve taciz konusunda küresel kolluk kuvvetleri için farkındalık yaratmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koalisyonun kurucu üyeleri arasında Avira, Electronic Frontier Foundation, Avrupa Aile İçi Şiddet Failleriyle Çalışma Ağı, G DATA CyberDefense, Kaspersky, Malwarebytes, ABD Ulusal Aile İçi Şiddeti Durdurma Ağı, NortonLifeLock, Güvenli Kaçış Operasyonu ve WEISSER RING yer alıyor.

Kaspersky, Koalisyon, İnterpol, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Interpol'den teknoloji kaynaklı kötüye kullanımla mücadele için Stalkerware Karşıtı Koalisyon'a destek - Son Dakika


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