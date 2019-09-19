Son Dakika Haberleri: Interpol operasyonunda Akdeniz üzerinden Avrupa'ya girmeye çalışan 12 terör şüphelisi yakalandı
Son Dakika Dünya Haber

Interpol operasyonunda Akdeniz üzerinden Avrupa'ya girmeye çalışan 12 terör şüphelisi yakalandı

1 saat önce

Interpol koordinasyonunda düzenlenen çok uluslu bir operasyonla 12'den fazla terör şüphelisi Akdeniz'den deniz yoluyla Avrupa'ya girmek isterken yakalandı

Interpol operasyonunda Akdeniz üzerinden Avrupa'ya girmeye çalışan 12 terör şüphelisi yakalandı, System.String[]

Interpol koordinasyonunda düzenlenen çok uluslu bir operasyonla 12'den fazla terör şüphelisi Akdeniz üzerinden Avrupa'ya girmek isterken yakalandı.


24 Temmuz ile 8 Eylül tarihleri arasında yürütülen ve Neptune II adı verilen operasyon yoğun yaz sezonundan faydalanarak Kuzey Afrika ile Güney Avrupa arasındaki deniz yollarını kullanan terör şüphelilerini tespit etmeye odaklandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Akdeniz, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AİHM, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili davayı görüşmeye başladı
Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı: Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması: Transferden yüzde 15 pay alacağız ABD donanması, ilk kez UFO videolarının varlığını kabul etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:31:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Interpol operasyonunda Akdeniz üzerinden Avrupa'ya girmeye çalışan 12 terör şüphelisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]