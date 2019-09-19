Interpol operasyonunda Akdeniz üzerinden Avrupa'ya girmeye çalışan 12 terör şüphelisi yakalandı
1 saat önce
Interpol koordinasyonunda düzenlenen çok uluslu bir operasyonla 12'den fazla terör şüphelisi Akdeniz'den deniz yoluyla Avrupa'ya girmek isterken yakalandı
Interpol koordinasyonunda düzenlenen çok uluslu bir operasyonla 12'den fazla terör şüphelisi Akdeniz üzerinden Avrupa'ya girmek isterken yakalandı.
24 Temmuz ile 8 Eylül tarihleri arasında yürütülen ve Neptune II adı verilen operasyon yoğun yaz sezonundan faydalanarak Kuzey Afrika ile Güney Avrupa arasındaki deniz yollarını kullanan terör şüphelilerini tespit etmeye odaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:15
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