Interpol tarafından aranan 12 kişi Bursa'da yakalandı
1 saat önce
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ'e yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ'e yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan 2 kadının da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:25
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