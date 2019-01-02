Son Dakika Haberleri: Interpol tarafından aranan 12 kişi Bursa'da yakalandı

Interpol tarafından aranan 12 kişi Bursa'da yakalandı

1 saat önce

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ'e yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Interpol tarafından aranan 12 kişi Bursa'da yakalandı, System.String[]
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ'e yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan 2 kadının da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:25 

Bursa, Ekonomi
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