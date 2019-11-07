Son Dakika Haberleri: Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı, Kilis'te yakalandı
Son Dakika Güncel Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı, Kilis'te yakalandı

Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı, Kilis'te yakalandı

6 saat önce

KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ üyesi Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. (24) jandarma tarafından yakalandı.

Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı, Kilis'te yakalandı, System.String[]

KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ üyesi Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. (24) jandarma tarafından yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle de arandığı belirlenen F.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den, yurda yasa dışı yollarla geçiş yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Hudut birliği askerleriyle birlikte merkeze bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan jandarma ekipleri, şüpheliyi sınırı geçince yakaladı. Yapılan kontrollerde, şüphelinin Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. olduğu ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesi ile Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Jandarma, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Yakaladık" dediği Bağdadi'nin eşinin fotoğrafı ortaya çıktı
İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Mete Yarar: "Hala 'PYD terör örgütü müdür' tartışması yapılıyorsa vay halimize"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:39:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı, Kilis'te yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]