Interpol tarafından aranan DEAŞ üyeleri yakalandı - Son Dakika

Interpol tarafından aranan DEAŞ üyeleri yakalandı
Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen ve 2'si Interpol tarafından aranan 3 şüpheli, Suriye'den Türkiye'ye geçerken Kilis'te yakalandı.
Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen ve 2'si Interpol tarafından aranan 3 şüpheli, Suriye'den Türkiye'ye geçerken Kilis'te yakalandı.
Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 3 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı 1'inci Hudut Alayı 2'nci Hudut Taburu Öncüpınar Hudut Bölüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda sınır hattından Kilis'e giriş yapan Cezayir uyruklu Fransız vatandaşı O.H.A. ile A.M. ve Suriye uyruklu T.M. yakalandı. Yakalandıklarında yanlarında 3 de çocuk bulunan şüphelilerden O.H.A. ve A.M.'nin Interpol tarafından da arandığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden O.H.A. ve A.M. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. T.M. ile 3 çocuk ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:22 Kaynak: İHA
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