Interpol tarafından aranan şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika

Interpol tarafından aranan şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İnterpol tarafından çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İnterpol tarafından çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şüpheli R.A, 31 Mart saat 23.55'te Hollanda'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Yurda giriş için pasaport kontrol noktası gelen R.A'nın "basit yaralama, hakaret, tehdit, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından arandığı belirlendi. Interpol tarafından da arandığı tespit edilerek, gözaltına alınan R.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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